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Ру Тат
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Официальная хроника
24 декабря 2021  08:24

Путин проведет совместное заседание Госсовета и Совета по науке

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Сегодня Президент России Владимир Путин поздравит членов Правительства с наступающим Новым годом, а также в формате видеосвязи примет участие в совместном заседании Госсовета и Совета по науке, сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется, что на мероприятии будут подведены итоги подходящего к концу Года науки. Помимо этого, будут обсуждаться предложения по разработке долгосрочной программы, нацеленной на повышение качества управления в научной сфере и выполнение исследовательских проектов по всей России.

#Владимир Путин #год науки #Правительство
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