Путин проведет совместное заседание Госсовета и Совета по науке

Сегодня Президент России Владимир Путин поздравит членов Правительства с наступающим Новым годом, а также в формате видеосвязи примет участие в совместном заседании Госсовета и Совета по науке, сообщает пресс-служба Кремля.

Планируется, что на мероприятии будут подведены итоги подходящего к концу Года науки. Помимо этого, будут обсуждаться предложения по разработке долгосрочной программы, нацеленной на повышение качества управления в научной сфере и выполнение исследовательских проектов по всей России.