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Официальная хроника
16 ноября 2021  17:10

Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий

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Президент России Владимир Путин завтра, 17 ноября, проведет совещание по вопросам развития генетических технологий. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Участниками совещания станут члены федерального правительства, руководители научных и образовательных учреждений, представители руководства крупных производственных предприятий.

Предполагается, что на совещании обсудят ход реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, рассчитанной до 2027 года. Темами обсуждения также станут вопросы кадровой и материально-технической обеспеченности исследований.

#владимир путин
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