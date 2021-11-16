Путин проведет совещание по вопросам развития генетических технологий

Президент России Владимир Путин завтра, 17 ноября, проведет совещание по вопросам развития генетических технологий. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Участниками совещания станут члены федерального правительства, руководители научных и образовательных учреждений, представители руководства крупных производственных предприятий.

Предполагается, что на совещании обсудят ход реализации Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий, рассчитанной до 2027 года. Темами обсуждения также станут вопросы кадровой и материально-технической обеспеченности исследований.