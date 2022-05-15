Путин проведет совещание по ситуации в нефтяной отрасли

На предстоящей неделе Президент России Владимир Путин вернется к обсуждению ситуации в нефтяной отрасли. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Кроме того, у Путина в понедельник запланирована встреча с лидерами стран ОДКБ (в Москве пройдет саммит этой организации). А также ожидается несколько двусторонних встреч с главами стран-участниц.

Ранее сообщалось, что в мае федеральный бюджет должен получить 414 млрд рублей дополнительных нефтегазовых доходов.