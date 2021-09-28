Путин проведет совещание по экономическим вопросам в режиме видеоконференции

Президент РФ Владимир Путин 28 сентября в режиме онлайн-конференции проведет совещание по экономическим вопросам, на котором будет обсуждаться окончательный проект госбюджета, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Президент проведет сегодня совещание по экономическим вопросам. Главный контекст — это завершение работы над основным финансовым документом. Бюджетирование завершается, готов проект бюджета. Вот последние, так сказать, штрихи», — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, в обсуждении примут участие глава администрации Президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьеры Дмитрий Григоренко, Марат Хуснуллин, помощник Президента РФ Максим Орешкин, глава Министерства финансов РФ Антон Силуанов, полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.