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Официальная хроника
12 января 2022  05:16

Путин проведет первое в 2022 году совещание с Правительством

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Сегодня Президент России Владимир Путин проведет первое в наступившем году совещание с членами Правительства. Мероприятие будет посвящено теме газификации в регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Доклад о «газификации в регионах, а также ситуации с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов» представит заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

Предыдущая встреча главы государства с Кабмином состоялась 14 декабря прошлого года. На совещании поднималась тема коронавируса и «омикрона», в частности введение QR-кодов на транспорте.

#Владимир Путин #газификация #Правительство
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