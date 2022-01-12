Путин проведет первое в 2022 году совещание с Правительством

Сегодня Президент России Владимир Путин проведет первое в наступившем году совещание с членами Правительства. Мероприятие будет посвящено теме газификации в регионах страны, сообщает пресс-служба Кремля.

Доклад о «газификации в регионах, а также ситуации с заблаговременной подготовкой регионами топливно-энергетических балансов» представит заместитель Председателя Правительства Александр Новак.

Предыдущая встреча главы государства с Кабмином состоялась 14 декабря прошлого года. На совещании поднималась тема коронавируса и «омикрона», в частности введение QR-кодов на транспорте.