Путин проведет переговоры о сотрудничестве России и Финляндии

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 29 октября, проведет переговоры с Президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия России и Финляндии в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также действующие вопросы интернациональной повестки дня», — говорится в сообщении.

В последний раз Путин и Ниинистё проводили встречу в августе 2019 года в Финляндии. Главы государств провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран и некоторые другие международные вопросы.