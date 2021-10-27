news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
27 октября 2021  13:27

Путин проведет переговоры о сотрудничестве России и Финляндии

news_top_970_100

Президент РФ Владимир Путин в пятницу, 29 октября, проведет переговоры с Президентом Финляндии Саули Ниинистё, который посетит Россию с рабочим визитом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. 

«Будут рассмотрены ключевые направления взаимодействия России и Финляндии в политической, торгово-экономической и гуманитарной областях, а также действующие вопросы интернациональной повестки дня», — говорится в сообщении.

В последний раз Путин и Ниинистё проводили встречу в августе 2019 года в Финляндии. Главы государств провели телефонный разговор, во время которого обсуждали сотрудничество двух стран и некоторые другие международные вопросы.

#владимир путин #россия и финляндия
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное