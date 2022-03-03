Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза РФ

Российский Президент Владимир Путин проведет сегодня оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства.

«Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия, — рассказал Дмитрий Песков. — Будем это показывать по телевизору».

Представитель Кремля рассказал, что Президент может прокомментировать потери российских войск на Украине. Накануне в Минобороны РФ доложили о 498 российских военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга, еще 1 597 получили ранения.

Также сегодня глава государства планирует провести несколько международных телефонных разговоров.