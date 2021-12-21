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Официальная хроника
21 декабря 2021  13:24

Путин проведет оперативное совещание с членами Совбеза

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Президент России Владимир Путин сегодня проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ и несколько международных телефонных разговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, — сказал Песков. — Если он [Путин] что-то скажет в начале, обозначит тему, вы это увидите». 

По его словам, совещание ожидается около 5 часов вечера по московскому времени.

#Владимир Путин #Дмитрий Песков #совбез рф
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