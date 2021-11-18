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Ру Тат
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Официальная хроника
18 ноября 2021  13:49

Путин проведет очную встречу с Президентом Узбекистана

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Завтра, 19 ноября, в Москве состоятся переговоры Президента России Владимира Путина с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба главы российского государства.

Стороны обсудят вопросы развития российско-узбекских отношений, в том числе в сфере торговли, инвестиций, гуманитарного сотрудничества. Кроме того, предполагается, что темами встречи станет обсуждение международной и региональной повестки, включая ситуацию в Афганистане.

Пресс-служба Кремля также сообщает, что стороны намерены подписать ряд документов — пакет уже подготовлен.

#узбекистан #владимир путин
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