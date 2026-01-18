news_header_top
Политика 18 января 2026 13:17

Путин проведет международные встречи и совещания с правительством на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет серию международных встреч и совещание с членами правительства. Журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Телеграм-канале сообщил о планах главы государства.

Также на предстоящей неделе пройдет традиционное оперативное совещание Путина с постоянными членами Совета безопасности РФ.

Кроме того, Президент, как обычно, примет участие в мероприятиях, посвященных Татьяниному дню – дню российского студенчества, который отмечается 25 января.

#Владимир Путин
