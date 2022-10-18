Путин проведет 19 октября заседание Совбеза РФ в формате видеоконференции

Завтра, 19 октября, Президент РФ Владимир Путин проведет заседание Совета безопасности России, которое будет организовано «в режиме видеоконференции». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Участники совещания намерены рассмотреть вопросы, связанные с нейтрализацией угроз национальной безопасности в миграционной сфере.

Члены Совбеза РФ также обсудят регулирование миграционных процессов в интересах социально-экономического развития страны и общественно-политической стабильности.

С докладом должен выступить заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, бывший Президент и бывший Премьер-министр страны.