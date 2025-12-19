news_header_top
СВО 19 декабря 2025 12:48

Путин: «Противник понес серьезные потери в стратегических резервах»

В результате активных и эффективных действий российских войск Вооруженные силы Украины понесли большие потери в стратегических резервах. Об этом во время прямой линии заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Их (стратегических резервов у ВСУ – прим. Т-и) практически не остается. И это очень важный элемент, который должен побуждать киевский режим заканчивать этот конфликт мирными средствами. Резервов почти не осталось», – сказал Путин.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.

#прямая линия с Владимиром Путиным #спецоперация
