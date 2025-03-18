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Политика 18 марта 2025 15:57

Путин: Против России введено 28 595 санкций

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Путин: Против России введено 28 595 санкций
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Против российских граждан и компаний введено в общей сложности 28 595 санкций – это больше, чем против всех остальных стран мира. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на проходящем в Москве съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, сообщает ТАСС.

При этом российский лидер призвал бизнесменов не воспринимать санкции как временные меры и не рассчитывать на восстановление в мире режима полной свободы торговли. По его мнению, «как было прежде, уже не будет».

И сейчас, по словам Путина, страны Запада не собираются стесняться, угрожают новыми рестрикциями и «штампуют эти [санкционные] пакеты один за другим».

Соответственно, даже если ограничительные меры окажутся ослаблены, государства Запада найдут новый способ «вставить палки в колеса» РФ.

#санкции против россии #Владимир Путин #РСПП
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