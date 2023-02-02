Путин: Против России всегда велась информационная война

Информационная борьба, развернутая Западом в период специальной военной операции, — это лишь обострение противостояния, длящегося на протяжении всей российской истории. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями патриотических и молодежных организаций в Волгограде.

«Некоторые говорили: „Как скучно жить на свете, когда никто не борется с Россией“. Это не шутка, это высказывание конкретных политических деятелей прошлого из западных стран (лорда Пальмерстона, британского Премьер-министра XIX века — прим. Т-и)», — заметил он.

Путин подчеркнул, что целью информационной борьбы была и остается молодежь. Поэтому России на протяжении всей своей истории приходилось противодействовать попыткам повлиять на своих жителей.