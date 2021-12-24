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Официальная хроника
24 декабря 2021  19:59

Путин: Прошу доработать перечень президентских поручений

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Доработать перечень поручений Президента РФ с учетом предложений, прозвучавших на совместном заседании Государственного совета и Совета по науке и образованию, потребовал сегодня глава государства Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

Российский лидер отметил, что ряд моментов требует обсуждения с Минфином. Он пояснил, что отдельной проработки требуют, в частности, вопросы налогообложения и дополнительного финансирования. 

«Нужно с Минфином это все проработать», — сказал Президент. Министру финансов Антону Силуанову он поручил подойти к этому вопросу «исходя из важности темы», которая обсуждалась на заседании Госсовета и Совета по науке.

#Владимир Путин #поручения президента
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