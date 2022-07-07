Путин: Пророчества Жириновского сбываются, но они не на игральных картах выстроены

Предсказания Владимира Жириновского сбываются, так как он был выдающимся политическим деятелем и разносторонним человеком с глубокими знаниями, отметил Президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы.

«Отсюда его пророчества, которые сбываются. Они же не на картах игральных выстроены, а на знаниях», – отметил Путин.

Он добавил, что Жириновский был патриотом России, а у ЛДПР под его руководством была своя идеологическая платформа. Обратившись к Леониду Слуцкому, который стал лидером партии после смерти Жириновского, глава государства отметил, что ему «будет непросто».

«Все будут сравнивать ваш стиль работы со стилем Владимира Вольфович. Но я знаю, что у вас есть собственный стиль. Стиль стилем, но общий подход, связанный со всем, что касается интересов России – он остается неизменным», – сказал он.

Напомним, Владимир Жириновский умер 6 апреля после тяжелой болезни на 76-м году жизни.