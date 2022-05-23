Путин: Промышленная кооперация — ключевой вопрос сотрудничества России и Белоруссии

У России и Белоруссии имеется множество направлений для совместной работы. Так, одним из ключевых вопросов по-прежнему остается промышленная кооперация, отметил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в этом направлении необходимо «сделать дополнительные шаги вперед», также это относится к энергетике, сельскому хозяйству, «во всей совокупности причем».

Работа по строительству Союзного государства продолжается, заметил он. Каждый шаг здесь тщательно выверяется, чтобы создавать надежную базу для развития экономики стран.

«Здесь мы, как мы и договаривались, делаем все это спокойно, без всякой спешки. Каждый шаг выверяем, с тем чтобы каждый этот шаг укреплял нас, укреплял изнутри, вовне, укреплял наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную, хорошую, основательную базу для экономического развития», — заявил глава государства.