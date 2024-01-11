Путин прокомментировал высокую ключевую ставку ЦБ в России

Высокая ключевая ставка в России — сейчас она составляет 16% — носит временный характер. Об этом на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа заявил Президент РФ Владимир Путин.

«По мере решения вопросов, связанных с инфляцией, подавлением инфляции, я думаю, будет меняться и эта позиция», – заметил он.

Напомним, что последнее повышение ключевой ставки произошло в декабре 2023 года. Из-за этого в российских банках были зарегистрированы рекордные показатели по вкладам населения. Подробнее о том, как долго будут сохраняться высокие процентные ставки по депозитам, читайте в материале «Удавка для инфляции и психологический фактор: упадут ли ставки по вкладам в России».