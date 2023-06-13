Путин прокомментировал слухи о мобилизации и отправке срочников в зону СВО

На данный момент у России нет необходимости отправлять срочников в зону проведения специальной военной операции, заявил Президент Владимир Путин на встрече с военкорами и блогерами. Также он прокомментировал слухи о проведении второй волны частичной мобилизации, подчеркнув, что таких планов сейчас тоже нет.

«Теперь "срочники". Как и говорилось раньше, их в зону проведения специальной военной операции, а она проходит по Новороссии и Донбассу, как мы говорили, что мы туда не планируем их направлять, так и сейчас обстоит дело», – сказал Путин.

Говоря о дополнительной мобилизации, он отметил, что «некоторые общественные деятели» призывают набрать еще порядка миллиона военных. «Но это зависит от того, чего мы хотим», – добавил Президент.

Он также сообщил, что на сегодняшний день удалось набрать 150 тыс. контрактников, а вместе с добровольцами – 156 тыс. человек. За последнюю неделю, по его словам, по контракту отправились служить 9,5 тыс. человек.

«В этих условиях Минобороны докладывает, что никакой необходимости в мобилизации, конечно, нет», – подчеркнул Путин.

Напомним, что также Президент заявил, что в России нет необходимости вводить военное положение, однако, на фоне атак со стороны Украины по приграничным регионам, следует «работать тщательнее по некоторым вопросам».