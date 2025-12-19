news_header_top
Общество 19 декабря 2025 15:10

Путин прокомментировал конфликт европейских политиков с Трампом

В конфликтах между европейскими политиками и Президентом США Дональдом Трампом нет ничего необычного. Таким мнением поделился Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии

«Для любого наблюдателя понятно, что демократические лидеры поддерживали демократическую партию – Госпожу (бывшего вице-президента США Камалу прим. Т-и) Харрис на выборах Президента США. И делали это прямолинейно, если не сказать нагло. Говорили о сотрудничестве России с Трампом, но это не подтвердилось. А политические элиты Европы, напротив, вмешивались открыто и неприкрыто. Они и сейчас надеются, что после выборов конгресса США политическая ситуация поменяется и они смогут оказывать большее давление на Президента Трампа», – заявил Путин.

Сегодня, 19 декабря, Владимир Путин в формате прямого эфира подводит итоги уходящего года. В 2025 году встреча снова проходит в объединенном формате: задать вопросы могут как представители СМИ, так и граждане.

