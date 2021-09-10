Путин прокомментировал идею создания единой валюты России и Беларуси

Для создания единой валюты Союзного государства необходима единая макроэкономическая политика. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, проведенной по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

«Я уже говорил о том, что Центральный банк РФ и [Национальный] банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере. Это все подход к более сложному и тяжелому „снаряду“», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин добавил, что ряд европейских стран сталкиваются с трудностями из-за единой валюты внутри Евросоюза. России и Беларуси необходимо действовать постепенно, руководствуясь опытом соседей.

«Мы стараемся это делать», — заключил российский президент.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Президент РФ объяснил высокие цены на газ в Европе.