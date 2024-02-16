Путин: Производить все товары на своей площадке невозможно, да и не нужно

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Производить все товары и продукцию на своей территории невозможно, поэтому Россия будет настраивать контакты с другими странами и иностранными организациями, которые готовы к совместной работе. Об этом сказал Президент Владимир Путин на совещании по вопросу поддержки инвестиционных проектов в отечественной промышленности.

«Безусловно, мы все время об этом говорим, всё выпускать на собственной площадке невозможно, да и не нужно. Но тем не менее и поэтому в том числе мы намерены расширять международные индустриальные, технологические альянсы, выстраивать кооперативные цепочки с теми коллегами из ЕврАзЭС, стран БРИКС, да и вообще откуда угодно в мире с другими государствами и объединениями, которые готовы к совместной работе», – сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что России необходимо иметь свои технологические ключи по критически важным направлениям для безопасности страны и для повышения качества жизни граждан.

«И мы обязательно это сделаем. Важно концентрировать здесь и свой научный потенциал, и кадровые ресурсы. В этой связи напомню о поставленной задаче к 2030 году инвестиции в российские проекты по выпуску приоритетной промышленной продукции должны составить не менее 10 трлн рублей», – заключил Президент.