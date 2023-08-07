Путин: Произведения Расула Гамзатова стали достоянием нашего многонационального Отечества

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников Международного форума соотечественников, приуроченного к 100-летию со Дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Его произведения, проникнутые любовью к родной земле, гордостью за героические страницы ее истории, стали бесценным достоянием нашего многонационального Отечества», — отметил глава государства.

Путин назвал форум знаковым событием для Дагестана и всей России. Он подчеркнул, что республика славится и дорожит традициями доверия и гостеприимства, которые на протяжении веков объединяют представителей народов, живущих в регионе.