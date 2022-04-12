Путин: Происходящее на Украине — трагедия, но у России не было выбора

Россия, Белоруссия и Украина — это триединый народ, и ситуация на Украине, происходящая сейчас, — большая трагедия. Об этом после переговоров с Президентом Белоруссии Александром Лукашенко рассказал Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что спецоперация стала вынужденной мерой и другого выбора у России попросту не было.

«Как ни странно это прозвучит сегодня, я всегда об этом говорил, мы триединый народ: Украина, Белоруссия и Россия. То, что происходит на Украине, — это трагедия без всякого сомнения. Но Александр Григорьевич [Лукашенко] правильно сказал — выбора не оставили. Просто не было выбора. Вопрос только был во времени — когда начнется», — приводит слова главы государства пресс-служба Кремля.

В заключение он подчеркнул, что Россия всегда относилась к Белоруссии как к брату, и текущая обстановка вновь подтвердила, что «нам если кто и подставит плечо, то это Белоруссия. Так было всегда, на протяжении многовековой нашей совместной истории».