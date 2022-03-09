Путин проинформировал Президента Сенегала о гуманитарной части спецоперации в Донбассе

Российские военнослужащие в ходе спецоперации в Донбассе принимают все возможные меры для безопасной эвакуации иностранных граждан. Об этом сегодня сообщил Президент России Владимир Путин своему сенегальскому коллеге — Президенту африканской республики Макки Салла.

По данным пресс-службы московского Кремля, обсуждение ситуации на Украине и других вопросов лидеры двух стран провели по телефону. В числе прочего Владимир Путин проинформировал сенегальского лидера «об основных аспектах проведения специальной военной операции по защите Донбасса с акцентом на гуманитарную составляющую».

Стороны также отметили важность дальнейшего развития российско-сенегальского сотрудничества и реализации ряда договоренностей, достигнутых на саммите в Сочи в 2019 году. Тогда, напомним, прошел первый саммит Россия — Африка.

21 февраля Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Через несколько дней их главы обратились к России за помощью в отражении украинских атак. 24 февраля российский лидер объявил о начале спецоперации по защите Донбасса.