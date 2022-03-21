Путин проинформировал Мирзиёева о ходе спецоперации по защите Донбасса

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Главы государств обменялись поздравлениями в связи с 30-летием установления дипломатических отношений между РФ и Республикой Узбекистан», — отмечается в сообщении.

Также лидеры обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе реализацию договоренностей, которые были достигнуты по итогам визита Мирзиёева в Россию в ноябре прошлого года. Стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в дальнейшем укреплении стратегического партнерства и союзничества двух стран, а также в расширении связей в торгово-экономической, политической, гуманитарной и иных сферах.

Также Президент России проинформировал коллегу о ходе спецоперации по защите Донбасса. Президент Узбекистана с пониманием высказался о позиции и действиях российской стороны.