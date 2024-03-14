Путин: Проголосовать – это значит не просто «отдать свой голос»

С 15 марта в России откроются избирательные участки, чтобы граждане смогли проголосовать и выбрать будущего Президента страны. Действующий российский лидер Владимир Путин обратился к россиянам с речью в честь данного события.

«Это важное, крайне ответственное событие. Их итоги (итоги выборов) напрямую повлияют прямо повлияют на развитие страны в предстоящие годы… Подчеркну, что единственным источником власти в нашей стране является народ. Это ключевое правовое положение закреплено в Конституции. Его главный смысл заключается в том, что только вы, граждане России, определяете судьбу Отечества», - сказал действующий Президент РФ, чья речь опубликована на сайте Кремля.

Он отметил, что проголосовать – это значит не просто «отдать свой голос», а твёрдо заявить о своей гражданской позиции, показать свою неравнодушие к будущему России.

«Убеждён: вы понимаете, какой непростой период сейчас у нашей страны, какие сложные вызовы стоят перед нами практически во всех сферах. И, чтобы продолжать достойно отвечать на них, успешно преодолевать трудности, нам и дальше нужно быть сплочёнными и уверенными в себе», - сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что россияне уже доказали свою сплоченность, умение защищать свободу, суверенитет и безопасность своей Родины, отстаивать свои ценности, традиции, историю и культуру во имя правды и справедливости.

«У нас свой взгляд на то, как и какую страну нам строить, какие планы претворять в жизнь. И критически важно не свернуть с этого пути, добиться намеченного, достичь поставленных масштабных целей. Поэтому очень многое в предстоящие дни зависит от каждого из вас. Скажу прямо: участие в выборах сегодня – это и есть проявление патриотических чувств», - заверяет Президент.

Он также отметил, что важность выборов хорошо понимают и жители Донбасса и Новороссии, которые, несмотря на тяжелые условия, уже проголосовали за соединение с Россией и планируют голосовать на выборах Президента – 2024. Участвовать в выборах собираются и наши бойцы на фронте.

«Необходимо подтвердить нашу сплочённость, решимость вместе идти вперёд. Каждый ваш голос ценен и значим. Поэтому призываю вас в предстоящие три дня реализовать своё избирательное право. Наша страна большая, и везде – в каждом городе, посёлке, селе – будут открыты избирательные участки», - докладывает Путин.

В завершении он назвал многонациональный народ России одной большой семьей, которая любит, заботится и переживает за свою Родину, хочет благополучия и процветания государства, гражданами которой она является.

«Так и будет! Мы всё сделаем именно так, как хотим. Поэтому прошу вас прийти на выборы и выразить свою гражданскую и патриотическую позицию, проголосовать за выбранного вами своего кандидата, за успешное будущее нашей любимой России», - закончил обращение Путин.