Путин проголосовал онлайн на выборах Президента России

Фото: kremlin.ru

Действующий Президент России Владимир Путин принял участие в голосовании на выборах главы государства – 2024. Голосование прошло в режиме онлайн, в его кабинете в Кремле.

Видеофрагмент с моментом голосования опубликован в телеграм-канале Кремля. Видно, как Путин подходит к столу, садится и нажимает на один из вариантов (трансляция велась сбоку, чтобы экран не был виден). Затем показан монитор, на котором отражаеется надпись «Спасибо, вы успешно проголосовали!»

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).