Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Выборы — это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым вы доверяете и которые будут представлять и отстаивать ваши интересы», — сказал глава государства.

Он призвал жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять активное участие в голосовании. Для волеизъявления граждан созданы комфортные условия — трехдневное голосование на участках, дистанционное участие.

«Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», — заключил Путин.