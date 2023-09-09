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Путин проголосовал на выборах мэра Москвы в онлайн-режиме
Президент России Владимир Путин в онлайн-режиме принял участие в голосовании на выборах мэра Москвы. Об этом передает пресс-служба Кремля.
«Выборы — это прямое выражение воли граждан, возможность влиять на будущее своего города, поселка, страны в целом, направлять в органы власти людей, которым вы доверяете и которые будут представлять и отстаивать ваши интересы», — сказал глава государства.
Он призвал жителей регионов, где в эти дни проходят выборы, принять активное участие в голосовании. Для волеизъявления граждан созданы комфортные условия — трехдневное голосование на участках, дистанционное участие.
«Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию», — заключил Путин.
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