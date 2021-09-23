Путин: «Проектория» — место объединения школьников и ведущих российских специалистов

«Проектория» — это пространство, способное объединить школьников, ведущих российских специалистов и образовательные организации. Здесь старшеклассники получают возможность наглядно увидеть многообразие профессий, поработать в команде и пообщаться с опытными руководителями и бизнесменами. Об этом говорится в телеграмме Президента РФ, адресованной к участникам форума.

«Современный мир стремительно меняется, внедряются передовые технологии, появляются новые профессии и подходы к получению знаний. Чтобы стать успешным в своем деле, сегодня недостаточно закончить школу, колледж, техникум, вуз. Необходимо постоянно самосовершенствоваться, приобретать навыки и компетенции на протяжении всей жизни и, конечно, попробовать свои силы в разных областях», — отметил глава государства.

По его словам, форум — это хорошая возможность для школьников проявить таланты в решении прикладных задач в разных направлениях, задать вопросы известным бизнесменам, руководителям, обучиться работе в команде и поиску выхода решений из сложных ситуаций.

«Уверен, что участие в „Проектории“ помогло вам совершить множество увлекательных открытий и встретить друзей, вдохновило на творчество и интересные совместные проекты», — заключил Владимир Путин и пожелал всем участникам удачи и ярких достижений.

Форум стартовал в Ярославле 21 сентября и завершится сегодня. В нем принимают участие свыше 5 тыс. школьников и учителей из разных регионов России.