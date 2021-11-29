Путин продлил срок возможной службы генерал-полковников и адмиралов до 70 лет

Президент России Владимир Путин продлил срок возможной службы для генерал-полковников и адмиралов до 70 лет. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный закон вносит изменения в статью 49 ФЗ «О воинской обязанности и воинской службы».

Новая редакция гласит, что с военнослужащими, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, может заключаться новый контракт.

Военнослужащим, имеющим воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота, контракт может быть продлен на срок, установленный решением Президента РФ.

Имеющие звания генерал-полковников и адмиралов могут рассчитывать на продление контракта до достижения 70 лет, имеющие иные воинские звания — до достижения 65 лет.

Федеральный закон вступил в силу со дня официального опубликования.