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Политика
19 ноября 2021  15:36

Путин продлил срок соглашения с Китаем о пуске баллистических ракет и ракет-носителей

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Россия пролонгирует соглашение с Китаем об уведомлении друг друга о пусках баллистических ракет и ракет-носителей. Федеральный закон об этом сегодня подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. 

Закон подразумевает, что стороны будут уведомлять друг друга о пусках — состоявшихся и готовящихся — указанных ракет. Документ также регламентирует сроки предоставления таких уведомлений.

Подписанный сегодня закон ратифицирует соответствующий протокол от 13 октября 2009 года, подписанный в Москве и Пекине 15 декабря 2020 года.

#китай #владимир путин #баллистические ракеты
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