Путин продлил срок соглашения с Китаем о пуске баллистических ракет и ракет-носителей

Россия пролонгирует соглашение с Китаем об уведомлении друг друга о пусках баллистических ракет и ракет-носителей. Федеральный закон об этом сегодня подписал Президент России Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон подразумевает, что стороны будут уведомлять друг друга о пусках — состоявшихся и готовящихся — указанных ракет. Документ также регламентирует сроки предоставления таких уведомлений.

Подписанный сегодня закон ратифицирует соответствующий протокол от 13 октября 2009 года, подписанный в Москве и Пекине 15 декабря 2020 года.