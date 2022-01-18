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Официальная хроника
18 января 2022  01:16

Путин продлил срок службы спецпредставителю Сергею Иванову на год

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Президент Владимир Путин продлил своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову на один год срок государственной службы. Распоряжение было опубликовано на портале правовой информации. 

В документе сказано, что срок федеральной государственной гражданской службы Иванова продлевается до 31 января 2023 года. 

В последний день января спецпредставителю исполнится 69 лет. Иванов исполняет свои сегодняшние функции с 2016 года, до этого он занимал несколько других постов в государственном аппарате, включая зампредседателя Правительства РФ и руководителя администрации главы государства. 

Предельный возраст пребывания на госслужбе составляет 65 лет. У госслужащего, который замещает должность категории «руководители» высшей группы должностей, срок службы может быть продлен, сообщает ТАСС.

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