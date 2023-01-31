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Официальная хроника
31 января 2023  18:52

Путин продлил срок службы полпреду в Южном федеральном округе

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Срок государственной службы полномочного представителя в Южном федеральном округе Владимира Устинова продлен на год. Распоряжение подписал глава государства Владимир Путин.

«<...> продлить срок федеральной государственной гражданской службы до 25 февраля 2024 года <...>» – сказано в документе. 

25 февраля Владимиру Устинову исполнится 70 лет. Предельный возраст пребывания на подобной службе определен как 65 лет, но госслужащим, замещающим должность определенных категорий, срок работы может быть продлен. 

#Владимир Путин
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