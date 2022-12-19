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Официальная хроника
19 декабря 2022  15:16

Путин продлил срок переноса найденных останков солдат Великой Отечественной войны

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Президент России Владимир Путин подписал закон, увеличивающий срок переноса обнаруженных останков солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. Документ появился на официальном портале правовой информации.

В новой редакции такой срок по решению уполномоченных органов может быть продлен с трех до шести месяцев. 

«Данный срок может быть продлен по решению уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской Федерации в связи с повышенной сложностью проведения мероприятий по эксгумации, но не более чем на три месяца», — говорится в документе.

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