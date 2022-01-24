Путин продлил срок госслужбы заместителю министра юстиции РФ Али Алханову
Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил срок федеральной государственной гражданской службы замминистра юстиции РФ Али Алханова. Соответствующий документ подписан 20 января и опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации.
Срок службы Алханова продлен до 20 января 2023 года. Документ принят в соответствии с ч.1 ст. 25 Федерального закона № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации».