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Официальная хроника
24 января 2022  15:55

Путин продлил срок госслужбы заместителю министра юстиции РФ Али Алханову

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Президент России Владимир Путин своим распоряжением продлил срок федеральной государственной гражданской службы замминистра юстиции РФ Али Алханова. Соответствующий документ подписан 20 января и опубликован сегодня на официальном интернет-портале правовой информации. 

Срок службы Алханова продлен до 20 января 2023 года. Документ принят в соответствии с ч.1 ст. 25 Федерального закона № 79-ФЗ от 27 июля 2004 года «О государственной гражданской службе Российской Федерации».

#Владимир Путин
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