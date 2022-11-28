Путин продлил срок действия упрощенного ввоза пестицидов и агрохимикатов в Россию

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении разрешения на ввоз в страну пестицидов и агрохимикатов через любые пункты пропуска. Оно будет действовать еще полгода — до 1 июля 2023 года.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, изменения вносятся в указ от 18 апреля 2022 года в части, касающейся срока действия разрешения.

С конца июня 2021 года пестициды и агрохимикаты в Россию можно было ввозить только через конкретные пограничные пункты пропуска. Но в апреле этого года глава государства разрешил ввозить их через любые пункты до 31 декабря 2022 года.