Путин продлил программу «Земский учитель» до 2030 года

Реализация программы «Земский учитель» будет продлена до 2030 года. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на встрече с жителями города Анадыря (трансляция была организована в Telegram-канале пресс-службы Кремля).

«Конечно, программу нужно продлевать. Мы ее продлим до 2030 года, она востребована. Не буду сейчас цифры воспроизводить. И в целом по стране, и по Дальнему Востоку программа работает эффективно, люди приезжают», — поделился своей оценкой ситуации глава государства.

Президент подчеркнул, что помимо предоставления 2 млн рублей стартового капитала молодым педагогам необходимо помогать им и членам их семей с жильем, а также с решением бытовых вопросов.

С 2022 года программа «Земский учитель» включена в федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование». Национальные проекты в их нынешнем виде реализуются в стране с 2019 года по решению Президента РФ Владимира Путина.