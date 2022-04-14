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Официальная хроника
14 апреля 2022  20:08

Президент России продлил программу по развитию атомной науки и технологий до 2030 года

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Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении программы по развитию отечественной атомной науки и технологий. Документ появился на официальном портале правовой информации.

Из документа следует, что программа продлена на шесть лет – до 2030 года.

Уточняется, что данное решение принято ради «повышения эффективности комплексного решения задач ускоренного развития техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии, обеспечения энергетической безопасности РФ при использовании атомной энергии».

#Владимир Путин #указ
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