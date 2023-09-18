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Руc Тат
Экономика 18 сентября 2023 22:58

Путин продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года

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Президент РФ Владимир Путин своим указом продлил продовольственное эмбарго до конца 2024 года. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2024 года действие отдельных специальных экономических мер, предусмотренных указом Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 года №560 „О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации“ <…>», — говорится в тексте указа.

Правительству страны поручено обеспечить осуществление ограничительных мер, впервые введенных в 2014 году как ответ на антироссийские санкции, вызванные присоединением Крыма к РФ. С тех пор они неоднократно продлевались (в последний раз — в октябре 2022 года до конца 2023-го).

Под запретом тогда оказался ввоз ряда продуктов из стран Запада, в том числе говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, молока, фруктов, овощей и так далее.

#Владимир Путин #контрсанкции
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