Путин продлил полномочия прокурора Саратовской области

Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом „О прокуратуре Российской Федерации“ продлить полномочия прокурора Саратовской области Филипенко Сергея Владимировича сроком на пять лет», — говорится в документе.

Согласно федеральному законодательству прокуроры субъектов РФ назначаются и освобождаются от должности Президентом России. Срок полномочий прокуроров субъектов страны составляет пять лет.

Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1997 года служит в органах прокуратуры. В должности прокурора Саратовской области состоит с октября 2016 года.