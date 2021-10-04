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4 октября 2021  17:37

Путин продлил полномочия прокурора Саратовской области

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Президент России Владимир Путин подписал распоряжение о продлении полномочий прокурора Саратовской области Сергея Филипенко. Текст документа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В соответствии с Федеральным законом „О прокуратуре Российской Федерации“ продлить полномочия прокурора Саратовской области Филипенко Сергея Владимировича сроком на пять лет», — говорится в документе.

Согласно федеральному законодательству прокуроры субъектов РФ назначаются и освобождаются от должности Президентом России. Срок полномочий прокуроров субъектов страны составляет пять лет. 

Сергей Филипенко родился в 1973 году в Челябинске. Окончил Уральскую государственную юридическую академию. С 1997 года служит в органах прокуратуры. В должности прокурора Саратовской области состоит с октября 2016 года.

#прокуратура #кадровые назначения #владимир путин
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