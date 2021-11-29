Путин продлил на год полномочия регионов из-за Covid-19

Ряд отдельных полномочий регионов, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции, был продлен на 2022 год. В частности они касаются исполнения бюджетов в сложной эпидемиологической ситуации. Соответствующий закон подписал сегодня Президент России Владимир Путин.

Так, субъекты смогут направлять средства своих бюджетов, высвобождаемые из-за реструктуризации бюджетных кредитов, на борьбу с Covid-19 и устранением его последствий.

Помимо этого, регионы смогут предоставлять субсидии организациям, задействованным в мероприятиях, связанных с профилактикой и устранением последствий пандемии. При этом подведомственность этих организаций не будет иметь значения.

Также законом снимаются ограничения на размещение средств на депозитах при получении бюджетных кредитов.