Путин продлил на два года господдержку небольших книжных магазинов

Малый и средний бизнес, который продает детскую и учебную литературу, сможет получать господдержку до конца 2024 года. Закон о продлении подписал Президент РФ Владимир Путин.

Согласно документу, органы государственной власти и местного самоуправления вправе оказывать финансовую, имущественную, гарантийную, информационную и консультационную поддержку компаниям, работающим в сфере социального предпринимательства.

Новация поможет восстановлению и дальнейшему развитию данной социально значимой отрасли, особенно в регионах страны, где сложилась непростая экономическая ситуация с распространением книг через небольшие книжные магазины.

Согласно данным Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, в России постепенно сокращается количество киосков в структуре рыночных каналов сбыта книжной продукции. В 2021 году их доля составила лишь 0,1% (71 млн рублей) — для сравнения: в 2014-м показатель был 4,2%, передает РИА Новости.