Путин продлил до 2030 года проект по переходу на новую систему высшего образования

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении пилотного проекта по реформе высшего образования до 2029/30 учебного года. Ранее реализация проекта была запланирована на 2023/24 – 2025/26 годы.

В новой системе устанавливается базовое и специализированное высшее образование, а также профессиональное – аспирантура. Под специализированной подготовкой понимаются магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Сроки обучения на разных уровнях составляют в базовом высшем – от 4 до 6 лет, в магистратуре – от 1 года до 3 лет.

12 мая 2023 года Президент РФ подписал указ о запуске пилотного проекта, пилотными вузами были выбраны МАИ, МИСиС, МПГУ, Санкт-Петербургский горный университет, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта и Томский государственный университет.

В обновленном документе указано, что в 2026/27–2029/30 учебных годах к проекту будут подключены дополнительные вузы. Среди них – Дальневосточный федеральный университет, Московский городской педагогический университет, МГТУ им. Н.Э. Баумана, МФТИ, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова, Российский университет транспорта, Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, Ставропольский государственный аграрный университет, Тюменский государственный университет, Уральский федеральный университет имени Б.Н. Ельцина и Южный федеральный университет.