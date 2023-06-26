Путин продлил действие спецмер в ответ на потолок цен на российскую нефть

Президент России Владимир Путин продлил действие специальных мер, введенных в ответ на потолок цен на нефть и нефтепродукты из РФ. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Изменения вносятся в указ Президента «О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты». Если раньше ограничения вводились до 1 июля, то теперь их действие продлено до 31 декабря текущего года.

Напомним, спецмеры включают в себя запрет на поставки юридическим и физическим лицам, в контрактах с которыми так или иначе фигурирует предельная стоимость нефти. При этом запрет может быть применен на любом этапе поставок.