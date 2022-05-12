Путин: Продление льготной ипотеки поддержит российские семьи и стройотрасль

Продление льготной ипотеки до конца 2022 года и снижение ставки по ней до 9% не только станут хорошим подспорьем для российских семей, но и поддержат строительную и смежные отрасли. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Президент России Владимир Путин.

По его словам, это решение было принято в связи со смягчением денежно-кредитной политики и снижением ключевой ставки до 14%, которое провел Банк России.

«С учетом такой динамики мы приняли решение снизить ставку по льготной ипотеке до 9%. Кредиты по такой ставке можно получить начиная с мая, при этом сама программа льготной ипотеки продлена до конца текущего года. Это решение должно стать подспорьем для российских семей, которые планируют приобрести квартиру, улучшить свои жилищные условия», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.