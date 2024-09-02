Путин про популярность вейпов у молодежи: Есть за что переживать

Президента России Владимира Путина беспокоит то, что среди молодежи популярны электронные сигареты. Об этом российский лидер заявил во время открытого урока «Разговор о важном», когда одна из участниц предложила поднять налоги на эти устройства, а вырученные деньги пустить на строительство спортивных площадок.

«То, что вы переживаете за то, что молодые люди употребляют эти вейпы, электронные сигареты, — это, конечно, очень правильно. Есть за что переживать», — цитирует Путина ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что часто в погоне за модой молодые люди не задумываются о последствиях для здоровья от этой вредной привычки.

«Нужно понимание, к чему приводят вредные привычки. Особенно молодые люди не задумываются об этом. Кажется, что это модно, круто, курить электронные сигареты. Но никто не задумывается о том, что потом возникают проблемы с памятью, с общим физическим состоянием, иммунитетом, потому что с этими электронными сигаретами в легкие проникают различные болезнетворные микроорганизмы. А у молодых людей, что особенно важно, репродуктивная функция снижается, и у мужчин, и у женщин. То есть снижается возможность иметь детей», — отметил Путин.