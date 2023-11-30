Путин про поддержку «Менделеевской карты»: Силуанов будет плакать

Президент России Владимир Путин пошутил, что министр финансов Антон Силуанов «будет плакать», если его попросить выделить деньги на дополнительные бюджетные расходы.

Напомним, на встрече с молодыми учеными Путина попросили рассмотреть возможность расширить функционал «Менделеевской карты», как это сделали ранее с «Пушкинской картой». Глава государства отметил, что в таком случае правительству нужно проработать данную тему. Саму идею Президент одобрил, но сказал, что бюджет РФ на ближайшие три года уже приняли и внести туда дополнительные расходы будет непросто, пишет ТАСС.

«Механизм простой — деньги на стол надо. Силуанову сказать: "Давай деньги". Он сейчас будет плакать: "Денег нету"», — привел предполагаемый диалог с министром Путин. Отрывок разговора был опубликован в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Но молодых ученых надо найти», — сказала участница конференции.

«Так ему (Силуанову) и передам», — пообещал Президент России.

Напомним, инициаторы проекта «Менделеевская карта» — партия «Единая Россия», Минобрнауки и Совет при Президенте России по науке и образованию. Проект должен поддержать молодых ученых до 25 лет, аспирантов, студентов, победивших и занявших призовые места в олимпиаде «Я — профессионал» и «Профессионалы». Для всех них предусмотрены скидки и другие льготы от партнеров проекта. Получить карту можно через сайт моямк.рф, зарегистрировавшись и заполнив анкету на портале.