Путин назвал позором отказ пригласить РФ на мероприятия в честь освобождения Освенцима

Президент России Владимир Путин считает позором отказ пригласить представителей РФ на памятные мероприятия к годовщине освобождения Освенцима.

«Что касается приглашения или неприглашения на мероприятия, связанные с освобождением Освенцима, — это странная, позорная вещь для тех, кто это сделал. Можно как угодно относиться к политике России сегодня, можно как угодно относиться к главе российского государства. Никто не выпрашивает никакого приглашения», — прокомментировал Путин журналисту Павлу Зарубину.

Российский лидер также назвал странным тот факт, что на упомянутое мероприятие пригласили людей, считающих Степана Бандеру своим национальным героем. Напомним, этот человек ранее организовал националистическое движение на Украине.

«Можно было бы поступить потоньше. Если уже невозможно пригласить в силу здоровья, возраста освободителей Освенцим, то хотя бы родственников их пригласили, еще кого-то, кто имеет отношение», - сказал Путин.

Путин также считает некорректным сравнивать нынешних немцев с тем, что делал при власти Адольф Гитлер. По его словам, все эти события были в прошлом, но «сегодняшнее немецкое общество не имеет к этому отношения». Именно поэтому перекладывать на сегодняшних немцев вину за произошедшее в 1930/40-е годы несправедливо, резюмировал Путин.

Освенцим – польский город. Во времена Второй мировой войны здесь располагался крупнейший комплекс нацистских концлагерей. Первый лагерь в Освенциме организовали весной 1940 года на месте бывших казарм, а первыми заключенными стали пленные поляки – 728 человек. Точное число жертв, погибших в Освенциме, до сих пор точно не известно: по разным данным, это от 1 до 4 млн человек, говорится в видеофрагменте газеты «Известия».

Когда в город в 1945-м вошла 107-я стрелковая дивизия 60-й армии – войска полковника Василия Петренко, в лагерях находилось около 8 тыс. живых узников. Среди них: венгры, итальянцы, французы, советские люди и граждане других государств.

Сразу после освобождения в Освенциме устроили терапевтический полевой госпиталь, который возглавила военврач Маргарита Жилинская. Под присмотром советских врачей узников возвращали к жизни, чтобы они могли вернуться домой.