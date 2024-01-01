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Экономика 1 января 2024 16:44

Путин про инфляцию в России: «Ситуация под контролем»

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Путин про инфляцию в России: «Ситуация под контролем»
фото: "Татар-Информ"

Президент РФ Владимир Путин, поднимая тему инфляции и роста цен в стране, сказал, что ситуация находится под контролем. Он отметил, что инфляция «чуть-чуть поднялась, цены подросли», но все эти процессы контролируются, пишет ТАСС.

При этом российский лидер подчеркнул, что в стране фиксируется рост перерабатывающих отраслей. По его словам, ранее основными доходами России были экспорт нефти и газа. Однако теперь в структуре российской экономики наблюдается рост перерабатывающих отраслей производства, которые намного больше нефтегазовых доходов.

«Доходы от нефти и газа, по-моему, 3%, а перерабатывающая промышленность дала кратно больше, такого не было никогда», - поделился результатами Президент.

#Владимир Путин #инфляция #цены #Россия
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